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Шонн Пенн устроил скандал на "Оскаре" из-за Зеленского

17:39
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Он требует его выступления на церемонии

В ночь на 28 марта в Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии "Оскар". Последние приготовления к 94 церемонии уже завершены. Детали шоу остаются в секрете, но продюсеры уже пообещали всех удивить.
Церемонию "Оскар" в этом году проведут три женщины

Пока же главным сюрпризом, причём, с политическим подтекстом, стало заявление актёра Шона Пенна. В прямом эфире телеканала CNN он призвал своих коллег и зрителей бойкотировать "Оскар", если организаторы церемонии не дадут выступить. Владимиру Зеленскому.

Ранее президент Украины - в прошлом сам актёр и комик - обратился к американской киноакадемии с просьбой предоставить ему такую возможность, сообщает "ТВ Центр".

Вручение премии по традиции пройдёт в театре Dolby. Сейчас уже известно, что церемонию проведут практически в доковидном формате. Зрителям первых рядов разрешили сидеть без защитных масок, но на определённом расстоянии друг от друга. Кроме того, все гости должны будут предоставить сертификат о вакцинации и отрицательный тест на коронавирус.

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