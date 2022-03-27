Ставропольский край накрыла пыльная буря (видео)

Повреждены крыши домов

Пыльная буря накрыла Ставрополье. Объявлено штормовое предупреждение. Введён режим повышенной готовности.

Шквалистый ветер наблюдается сразу в нескольких районах. Скорость порывов достигает 18 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

Повреждены крыши некоторых зданий и линии электропередачи. По данным МЧС, почти семь тысяч местных жителей остались без света. Плохая видимость на трассах.

Погодные условия осложнил дождь. ГИБДД края просит водителей быть осторожными и рекомендует временно отказаться от поездок.

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