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Ставропольский край накрыла пыльная буря (видео)

18:04
  • воскресенье
  • 27 марта 2022

Повреждены крыши домов

Пыльная буря накрыла Ставрополье. Объявлено штормовое предупреждение. Введён режим повышенной готовности.
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Шквалистый ветер наблюдается сразу в нескольких районах. Скорость порывов достигает 18 метров в секунду, сообщает "ТВ Центр".

Повреждены крыши некоторых зданий и линии электропередачи. По данным МЧС, почти семь тысяч местных жителей остались без света. Плохая видимость на трассах.

Погодные условия осложнил дождь. ГИБДД края просит водителей быть осторожными и рекомендует временно отказаться от поездок.

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