Из каналов Венеции ушла вода

Причина - сильный морской отлив

В итальянской Венеции из знаменитых каналов ушла вода. Виной всему природное явление - мощные морские отливы. Обычно ситуацию спасают дожди, но их нет.

Каналы пересохли, и по городу не плавают гондолы - они осели на дно и стоят без дела. Для местных жителей такое событие не в новинку, ведь происходит не первый раз.

А вот для туристов - разочарование: ни прокатиться, ни сделать селфи. Правда, некоторые путешественники считают, что фото с гондолами, лежащими на песке, запоминаются ещё больше. И тогда стоит поторопиться - по словам специалистов, вода совсем скоро вернётся в каналы, сообщает "ТВ Центр".

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