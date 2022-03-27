Власти Шанхая ввели жёсткий локдаун из-за вспышки "омикрона"

Выявлены бессимптомные носители

В Китае эпидемическую угрозу воспринимают со всей серьёзностью. В Шанхае с 28 марта опять вводят локдаун, хотя ещё на днях власти отрицали необходимости возращения к столь жёстким мерам.

Всему виной новая вспышка штамма коронавируса "омикрон". Подтверждены десятки новых случаев заболевания, сообщает "ТВ Центр".

В субботу, 26 марта в мегаполисе стартовало массовое тестирование жителей на антигены COVID-19. Исследование уже прошли свыше 14 миллионов человек. Выявить удалось более двух с половиной тысяч бессимптомных носителей инфекции.

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