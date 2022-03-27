Российско-украинские переговоры возвращаются в очный формат

Очередная встреча пройдёт на следующей неделе

Новый раунд российско-украинских переговоров пройдёт в очном формате 29-30 марта. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходили на территории Белоруссии. После нескольких встреч делегации решили общаться при помощи видеосвязи. Сейчас переговорщики возвращаются к очному формату.

Мединский не сообщил, где пройдут переговоры. Украинская сторона утверждает, что встреча делегаций планируется в Турции.

Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский. Ранее он обвинял киевских коллег в том, что они стремятся затянуть переговоры, поскольку полагают, что время работает на них. Большого продвижения на переговорах пока нет.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации является демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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