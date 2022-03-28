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Байден заявил, что не призывал к уходу Путина

08:09
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Речь президента США в Варшаве породила очередной скандал

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в воскресенье посещал церковь в Вашингтоне, где журналистам удалось задать политику несколько вопросов.

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В частности, главу Белого дома спросили, призывал ли он к смене режима в России, пишет Bloomberg.

"Нет", - ответил Байден.

Ранее американский лидер был с визитом в Варшаве. В ходе своей речи он заявил, что Путин "не может оставаться у власти".

Впоследствии Белый дом заверил, что Байден не призывал к смене власти в России.

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