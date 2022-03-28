Шольц обозначил сроки наступления "независимости" от нефти из России

Прямо сейчас ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей

Как заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD, ФРГ попытается уже в этом году уйти от зависимости от российского импорта угля и нефти.

"И мы подготовим технические условия для того, чтобы мы смогли как можно быстрее стать независимыми от импорта газа", - добавил политик.

Шольц уточнил при этом, что сейчас страны ЕС сильно зависимы от российских поставок. Если резко отказаться от энергоносителей из России, возникнет масштабный экономический кризис.

Ранее министр экономики Роберт Хабек говорил, что Германия может стать независимой от российского газа к лету 2024 года.

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