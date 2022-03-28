Определились победители кинопремии "Оскар"

Уилл Смит в ходе церемонии ударил по лицу Криса Рока

В Лос-Анджелесе прошла 94-я церемония кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом киноакадемия признала картину "CODA: Ребенок глухих родителей".

Приз за лучшую режиссуру достался новозеландке Джейн Кэмпион ("Власть пса"). Лучшим актером был признан Уилл Смит ("Король Ричард"), актрисой - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй").

Победа в номинации "Лучшая актриса второго плана" досталась Ариане Дебос ("Вестсайдская история"), лучшим актером второго плана назван Трой Коцур ("CODA: Ребёнок глухих родителей").

Награда за лучший оригинальный сценарий ушла Кеннету Бране ("Белфаст"), за лучший саундтрек - Хансу Циммеру ("Дюна").

В ходе церемонии Уилл Смит ударил по лицу Криса Рока, объявлявшего одного из победителей. Тот пошутил о заболевании жены Смита, у которой выпадают волосы, из-за чего она носит короткую прическу. Актер после этих слов встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу.

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