Ким Чен Ын пообещал создать "более мощные наступательные вооружения"

Ранее Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17"
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с военными и учеными, передает агентство ЦТАК. Уточняется, что речь идет о специалистах, участвовавших в создании и испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".
Как заявил в ходе мероприятия северокорейский лидер, КНДР "продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений".
Ранее стало известно, что Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Она пролетела около 1090 километров и поразила условную цель в Японском море.
По данным Минобороны Японии, снаряд упал в пределах эксклюзивной экономической зоны страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"