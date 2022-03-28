Ким Чен Ын пообещал создать "более мощные наступательные вооружения"

Ранее Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17"

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с военными и учеными, передает агентство ЦТАК. Уточняется, что речь идет о специалистах, участвовавших в создании и испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Как заявил в ходе мероприятия северокорейский лидер, КНДР "продолжит добиваться своей цели, которая заключается в укреплении оборонных способностей страны и создании более мощных наступательных вооружений".

Ранее стало известно, что Пхеньян провел испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Она пролетела около 1090 километров и поразила условную цель в Японском море.

По данным Минобороны Японии, снаряд упал в пределах эксклюзивной экономической зоны страны.

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