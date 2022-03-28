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Российский сухогруз получил пробоину в Черном море

09:07
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Судно взяли на буксир

Направлявшийся из Турции в Ростов-на-Дону под российским флагом сухогруз "Омский 205" с 12 моряками на борту получил пробоину в Черном море, пишет со ссылкой на Росморречфлот РИА "Новости".

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"Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота "Спасатель Демидов" взяло его на буксир", - сказано в сообщении.

Уточняется, что "Омский 205" в поселок Героевское в районе Керчи.

"Идет борьба за живучесть", - добавили в ведомстве. Причина ЧП пока не озвучивается.

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