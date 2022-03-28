Названы регионы — лидеры по социально-экономическим показателям

Рейтинг составлен на основе официальных показателей за 2021 год

Ямало-Ненецкий автономный округ занял первое место в рейтинге социально-экономического положения среди российских регионов по итогам 2021 года. Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Министерства финансов, Росстата и ФНС.

В топ-10 вошли также ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская и Московская области (разделили 6-е место), Пермский и Красноярский края (8-е место), Кемеровская, Свердловская и Иркутская области (10-е место).

Рейтинг был составлен по результатах анализа ряда показателей: средняя заработная плата, прожиточный минимум, индекс промышленного производства, динамика НДС, отношение суммы госдолга субъекта к сумме доходов бюджета и другие.

По отдельным параметрам лидеры различаются. Например, самые хорошие показатели по средней заработной плате в России продемонстрировали Магаданская область, Чукотка, ЯНАО, Москва, Сахалинская область, Камчатский край, НАО, Якутия, ХМАО, Мурманская область.

По прожиточному минимуму лидерами рейтинга оказались Магаданская область, ЯНАО, Сахалинская область, Чукотка, Москва, НАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и ХМАО, пишут "Известия".

Ранее Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата и Центробанка составил рейтинг кредитного благополучия регионов по итогам 2021 года. Его лидерами оказались Магаданская область, Чукотский автономный округ, ЯНАО, Сахалинская область, НАО. Самые низкие строчки заняли Приморский край, Астраханская, Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область.

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