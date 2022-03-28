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В Приморском крае военные инженеры провели подрывы льда

08:54
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Дальний Восток готовится к весеннему паводку

Дальний Восток готовится к весеннему паводку. Чтобы ликвидировать угрозу подтопления домов, в пойме реки Арсеньевка в Приморском крае военные инженеры провели подрывы льда.

В ходе работ были израсходованы 500 килограммов тротила. За помощью в ликвидации заторов на отдельных участках реки обратился глава региона. Как и в прошлые годы, в Восточном военном округе создана противопаводковая группа. Она находится в трёхчасовой готовности. Кроме того, круглосуточно идёт мониторинг обстановки на реках и озёрах Приморья.

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