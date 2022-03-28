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Отмена спортивных турниров сэкономила России 2,4 млн рублей

09:15
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Деньги направят на строительство спортплощадок в стране

Российский бюджет сэкономил из-за отмены международных спортивных соревнований около 2,4 млрд рублей, эти средства будут направлены на строительство спортивных площадок. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.
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Замглавы правительства напомнил о действующем в России федеральном проекте "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)", в рамках которого было запланировано строительство 110 "умных" спортивных площадок в 82 субъектах Российской Федерации.

Можно будет возвести еще 94 такие площадки — всего их будет в стране более 200, рассказал Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что площадки будут оборудованы тренажерами и современным спортивным инвентарем и помогут привлечь еще больше желающих к занятиям физической активностью. Это поспособствует достижению цели, установленной президентом России Владимиром Путиным — не менее 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, к 2030 году, сообщает РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите республик Донбассе. В ответ на это западные государства ввели антироссийские санкции, а международные спортивные федерации отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

После отстранения паралимпийцев России от участия в Играх-2022 в Пекине российские власти организовали собственную Паралимпиаду. Ее победители и призеры получили денежное вознаграждение, равное призовым за медали Игр.

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Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
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