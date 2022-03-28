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ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Израиле

08:59
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Атака произошла накануне в прибрежном городе Хадера

Террористы запрещённого в России "Исламского государства" взяли на себя ответственность за стрельбу в Израиле. Атака произошла накануне в прибрежном городе Хадера.

Двое мужчин, вооружённых автоматами, прямо на улице открыли стрельбу по прохожим и полицейским. Ответным огнём боевики были ликвидированы. В результате нападения двое израильтян погибли. Ещё шестеро, включая двоих стражей порядка, получили ранения. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. С осуждением теракта уже выступили ряд государств.

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Стрельба в Израиле
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