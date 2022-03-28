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Япония признала невозможность конфисковать средства Банка России

09:14
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Это связано с особенностями законодательства

Японское законодательство не позволяет конфисковать золотовалютные резервы зарубежных центробанков, находящиеся в юрисдикции Японии. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал министр финансов государства Сюнъити Судзуки.
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Глава минфина Японии признал отсутствие нормативно-правовых актов и положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии.

При этом ранее Токио приостановил операции с ЦБ, что фактически означает заморозку его резервов в Банке Японии, оцененных в 33 млрд долларов, сообщает ТАСС.

Япония входит в число государств, которые ввели антироссийские санкции после начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса. В Токио решили лишить Россию статуса страны с режимом наибольшего благоприятствования, а также объявили о невозможности новых шагов по реализации плана об экономическом сотрудничестве.

С учетом недружественного характера введенных японскими властями односторонних ограничений Россия отказалась продолжать переговоры с Японией по мирному договору, который не был заключен после Второй мировой войны. Камнем преткновения оставался вопрос принадлежности части Курильских островов.

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