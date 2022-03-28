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Минобороны показало марш подразделений ВДВ в Киевской области

08:23
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Колонна бронетехники десантников успешно выполнила передвижение в заданный район

Подразделения ВДВ российских ВС совершили марш в Киевской области. Кадры опубликовало Минобороны.

Колонна бронетехники десантников успешно выполнила передвижение в заданный район. Им пришлось преодолеть водную преграду по наведённому понтонному мосту. Затем, прямо на ходу,  мобильная  радиолокационная станция обнаружила беспилотные летательные аппараты националистов. Дроны были уничтожены с помощью  зенитного ракетного комплекса "Стрела". Один из беспилотников оказался боевым, второй - разведывательным.

В одном из сёл путь колонне преградил танк ВСУ. Он был ликвидирован управляемой ракетой. Минобороны также показало кадры, на которых идёт развёртывание мобильного комплекса связи. Он обеспечивает обмен информацией между подразделениями.

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