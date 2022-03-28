Минобороны рассказало о подвигах российских военных на Украине

Александр Савченко сорвал провокации, а Антон Поляков отбил атаку диверсантов

Российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу в ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

Сержант Алексей Архипов, когда его колонна подверглась массированному обстрелу, одним из первых вступил в бой с противником. Он вместе с экипажем своей БМП-2 точным огнём уничтожил четыре боевых машины пехоты неприятеля, 7 автомобилей и до 30 националистов. Это позволило продолжить движение наших войск и выйти в заданный район без потерь.

Подполковник Антон Поляков в ходе очередного сопровождения тыловой колонны обезвредил 4 фугасных мины, заложенных по маршруту движения. Позже бойцы сводного мотострелкового батальона попали в засаду украинских диверсантов. Во время боя подполковник вывел из-под обстрела раненых и ликвидировал возгорание двух наших танков. Несмотря на превосходящие силы противника, атака диверсантов была отбита. Подразделение под командованием Полякова уже обеспечило безопасность движения двадцати шести транспортных колонн.

Благодаря умелым действиям капитана Александра Савченко удалось сорвать готовящиеся провокации против российских военнослужащих. Командир десантно-штурмовой роты со своими подчинёнными скрытно вышел к позициям неприятеля. В ходе внезапной атаки были уничтожены наблюдательный пункт, танк, 2 БМП, два миномётных расчёта и 18 националистов. Потерь среди десантников нет.

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