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В госпитале Вишневского спасли пострадавшего на Украине военнослужащего

08:43
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Из сердца Сергея Гузнекова достали трехсантиметровый осколок

В подмосковном Красногорске кардиохирурги госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. Врачи спасли жизнь военнослужащему, получившему опасные ранения в Донбассе, удалив из сердечной мышцы трёхсантиметровый осколок.

Младшего сержанта Сергея Гузнекова доставили в клинику с проникающим слепым ранением. Кусок металла пробил лёгкое и вошёл в сердце, травмируя его оболочку. На счету была каждая минута.  Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов под руководством главы кардиохирургического центра. Через час после операции пациент был уже в сознании. Теперь впереди - реабилитация.

"Операция шла в течение 45 минут. Осколок находился у входа в сердце, у правого предсердия, который травмировал все легкое, прошел через правое легкое полностью и поранил перикард и вышел к правому предсердию. У пациента каждая минута была на счету. Мы успели все это сделать благодаря такому оборудованию в госпитале", - рассказал начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Александр Лищук.

"Спасибо доктору. Всем привет! Родным и близким передаю - не переживайте, со мной все нормально. Планирую дальше вернуться, зажить и вернуться в строй", - заявил младший сержант Сергей Гузнеков.

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