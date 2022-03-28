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В России госпитализировали еще 1762 человек с коронавирусом

11:34
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Вылечились за сутки 35746 пациентов

В России за сутки госпитализировали 1762 человека с коронавирусом, сообщил оперштаб по контролю за распространением заболевания.

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Прирост новых случаев составил 21101. Выздоровели за сутки 35746 пациентов, умерли 335 человек.

В Москве выявили 703 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 998, в Московской области - 281.

За все время пандемии в России зарегистрировали 17 783 843 случая ковида. Умерли 367686 человек.

Как в понедельник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пандемия в России еще не закончена. Увеличение коэффициента распространения коронавируса наблюдается в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены.

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