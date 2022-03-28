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Роспотребнадзор назвал число обращений граждан

09:25
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Более 2,4 млн звонков поступили в Единый консультационный центр

В 2021 году в Роспотребнадзор поступило более 3,9 миллиона обращений от граждан, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Из них более 2,4 млн звонков - в Единый консультационный центр", - уточняется в сообщении.

Более 48% вопросов в прошлом году году касались эпидемиологического надзора. Самыми популярными среди таких запросов стали темы, связанные со вспышками коронавируса.

В сфере санитарного надзора лидировали вопросы по условиям проживания в жилых помещениях и качеству пищевой продукции.

"В обращениях по оказанию государственных услуг наиболее часто затрагивались вопросы, связанные с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений", - добавили в Роспотребнадзоре.

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