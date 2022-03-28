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Власти России не увидели предпосылок для сбоев в сетях связи

09:25
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Бизнес получает поддержку от государства

В Минцифры России заявили, что не видят предпосылок для сбоев в сетях связи.

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"Со стороны государства бизнес получает целые "пакеты мер" поддержки. Это касается всех отраслей, которые курирует Минцифры", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Там добавили, что только от преференций со стороны государства работоспособность бизнеса не зависит - важны решения самих предприятий.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что из-за санкций и ослабления курса рубля стоимость телеком-оборудования уже выросла на 40% и может возрасти еще на 80%.

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