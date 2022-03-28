Мокрый снег и дождь: чего ждать от погоды в Москве в понедельник

Будет порывистый ветер

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Синенков рассказал в беседе с РИА "Новости", что в понедельник в Москве ожидается облачная погода.

"Временами осадки в виде снега, мокрого снега, а вечером даже временами дождь", - уточнил метеоролог.

Термометры в столице покажут ноль - плюс два градуса, по области - от минус двух до плюс трех.

Ветер будет юго-западный, порывистый, до 10 метров в секунду. Атмосферное составит 729 (ниже нормы).

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