Более 472 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

Прибывших размещают в 34 регионах России

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса на утро понедельника превысило 472 тысяч человек. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в российских силовых структурах.

Среди прибывших — почти 100 тысяч детей. В Россию прибыли почти 144 тысяч обладателей российских паспортов, около 269 тысяч человек имеют гражданство Донецкой и Луганской народных республик, почти 60 тысяч — граждане Украины и других государств.

Беженцев принимают в пунктах временного размещения в 34 регионах России, там находятся более 24 тысяч человек, в том числе свыше 10 тысяч детей. Остальные прибывшие размещаются у родственников, друзей и волонтеров, сообщает ТАСС.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля, после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса 24 февраля российские военные организовали эвакуацию мирных жителей Украины.

27 марта из Херсонской области российские военные вывезли в Крым 90 граждан России, Молдавии и Украины. Всего на полуостров уже прибыли более 24 тысяч беженцев.

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