ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 472 тысяч человек прибыли в Россию из Донбасса и с Украины

09:29
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Прибывших размещают в 34 регионах России

Количество граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса на утро понедельника превысило 472 тысяч человек. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в российских силовых структурах.
В Москве продолжают собирать гумпомощь для беженцев из Донбасса

Среди прибывших — почти 100 тысяч детей. В Россию прибыли почти 144 тысяч обладателей российских паспортов, около 269 тысяч человек имеют гражданство Донецкой и Луганской народных республик, почти 60 тысяч — граждане Украины и других государств.

Беженцев принимают в пунктах временного размещения в 34 регионах России, там находятся более 24 тысяч человек, в том числе свыше 10 тысяч детей. Остальные прибывшие размещаются у родственников, друзей и волонтеров, сообщает ТАСС.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля, после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса 24 февраля российские военные организовали эвакуацию мирных жителей Украины.

27 марта из Херсонской области российские военные вывезли в Крым 90 граждан России, Молдавии и Украины. Всего на полуостров уже прибыли более 24 тысяч беженцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Беженцы из Донбасса
Беженцы из Донбасса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.