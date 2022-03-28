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Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС

09:22
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Специалисты ведут мониторинг радиационной обстановки

Роспотребнадзор сообщил о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Пока радиационная обстановка в России остается стабильной, заявили в надзорном ведомстве.

Сейчас специалисты ведут мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".

Ранее украинская сторона сообщила, что общая площадь пожаров в зоне отчуждения, которые начали фиксироваться за последние две недели, превышает 8,7 тысячи гектаров более чем на 30 участках.

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