Роспотребнадзор отреагировал на ситуацию с пожарами в зоне ЧАЭС

Специалисты ведут мониторинг радиационной обстановки
Роспотребнадзор сообщил о пожарах в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Пока радиационная обстановка в России остается стабильной, заявили в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты ведут мониторинг радиационной обстановки в России в приграничных территориях. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, передает "Интерфакс".
Ранее украинская сторона сообщила, что общая площадь пожаров в зоне отчуждения, которые начали фиксироваться за последние две недели, превышает 8,7 тысячи гектаров более чем на 30 участках.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"