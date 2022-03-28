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На Ставрополье обрушилась пылевая буря

10:09
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Без света остались почти 40 тысяч жителей

Непогода обрушилась сразу на несколько российских регионов. На Ставрополье - пылевая буря. Ветер порывами больше 30 метров в секунду срывал крыши домов, сносил заборы, обрывал линии электропередачи. Без света остались почти 40 тысяч жителей. В два раза больше потребителей обесточены в Краснодарском крае и Адыгее. Идут восстановительные работы.

В Сочи на проезжую часть сошел оползень. Дорогу перегородили вырванные с корнем деревья.  Обвал грунта произошел недалеко от жилого дома. По словам спасателей, опасности для людей нет.

А на Камчатке устранять последствия мощного снегопада помогают военнослужащие. Тяжелая спецтехника расчищает  дороги, подъездные пути к военным городкам, аэродромам и полигонам. За сутки на полуострове выпало до 80 сантиметров снега, а высота заносов достигала двух метров. 

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