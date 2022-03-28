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Собянин представил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации

09:19
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Многие важные меры уже утверждены

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге в понедельник, что власти столицы продолжают системную работу по противодействию санкционному давлению.

Собянин одобрил программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса
Собянин принял решение о выделении грантов на создание импортозамещающих производств

"Работаем максимально энергично. Очередной пакет будет принят на этой неделе. Он касается поддержки транспортной отрасли и ряда других важных для города сфер", - отметил мэр.

Кроме того, глава города рассказал об уже утвержденных мерах. В частности, принято решение выделить 7 млрд рублей на оказание адресной социальной помощи гражданам, которые столкнулись со снижением доходов, потерей работы, другой трудной жизненной ситуацией. Средства предоставляются в денежной форме или в виде электронных сертификатов.

Вместе с тем для поддержки бизнеса предусмотрены следующие меры: кредиты по льготной ставке 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели, программа льготного факторинга, гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции, мораторий на повышение в этом году ставок арендной платы за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города, отмена требования о предоставлении обеспечительных платежей для добросовестных арендаторов.

Также московские власти решают вопрос банковских гарантий для строительной отрасли, выделен грант в размере 350 миллионов рублей на увеличение производства свежих салатов и других зеленых культур.

"Любое московское предприятие из любой отрасли экономики сможет получить грант в размере до 100 млн рублей на создание импортозамещающего производства. При этом 25% гранта можно будет получить в виде аванса", - подчеркнул мэр.

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