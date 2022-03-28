Минпромторг назвал срок стабилизации ситуации с бумагой

Дефицита не будет, заверили в ведомстве

Ситуация с поставками бумаги в России должна стабилизироваться к середине апреля. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в Министерстве промышленности и торговли.

В ведомстве уточнили, что в стране работают три крупных производителя офисной бумаги, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны.

После введения санкций и возникновения логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства.

Отечественные производители полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому недостатка не будет, говорится в сообщении Минпромторга в Telegram.

23 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит обоснованность роста цен на бумагу в связи с участившимися жалобами потребителей на высокую стоимость офисной бумаги. В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты надлежащие меры.

Производители офисной бумаги заверили, что не повышали отпускные цены и предположили, что проблема могла возникнуть в связи с дисбалансом спроса и предложения: многие потребители решили сделать запасы бумаги на фоне роста инфляции.

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