ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр назвал регионы, в которые к выходным придет "настоящее лето"

10:03
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Температура в ряде субъектов Российской Федерации достигнет +24 градусов

В регионах юга Европейской России к выходным ожидается потепление — столбики термометров будут показывать летние значения. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Дождь, снег и град: погода испытывает москвичей на прочность

Как уточнил синоптик, погода в этих регионах резко изменится уже к среде, 20 марта. Температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму и продолжит расти.

К выходным на юге страны наступит настоящее лето, за неделю температура вырастет на 15 градусов. В частности, в Сочи в ночь на вторник ожидается всего 1 градус выше нуля, а затем — плюс 20-22 градуса.

В Краснодаре в четверг дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу достигнет 22-24 градусов, рассказал Вильфанд РИА Новости.

В столичном регионе после череды теплых солнечных дней погода резко ухудшилась. 26 марта в Москве резко понизилась температура воздуха и начался сильный ветер, порывы которого повалили деревья и различные конструкции. Действие желтого уровня погодной опасности в связи с сильным ветром продлено в столичном регионе до 18:00 29 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.