Гидрометцентр назвал регионы, в которые к выходным придет "настоящее лето"

Температура в ряде субъектов Российской Федерации достигнет +24 градусов

В регионах юга Европейской России к выходным ожидается потепление — столбики термометров будут показывать летние значения. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как уточнил синоптик, погода в этих регионах резко изменится уже к среде, 20 марта. Температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму и продолжит расти.

К выходным на юге страны наступит настоящее лето, за неделю температура вырастет на 15 градусов. В частности, в Сочи в ночь на вторник ожидается всего 1 градус выше нуля, а затем — плюс 20-22 градуса.

В Краснодаре в четверг дневная температура превысит 20 градусов тепла, а в пятницу и субботу достигнет 22-24 градусов, рассказал Вильфанд РИА Новости.

В столичном регионе после череды теплых солнечных дней погода резко ухудшилась. 26 марта в Москве резко понизилась температура воздуха и начался сильный ветер, порывы которого повалили деревья и различные конструкции. Действие желтого уровня погодной опасности в связи с сильным ветром продлено в столичном регионе до 18:00 29 марта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"