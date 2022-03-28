Германия решила укреплять противоракетную оборону

Возможны закупки системы ПРО у Израиля

Как заявил в интервью телеканалу ARD канцлер Германии Олаф Шольц, ФРГ намерена укреплять свою противоракетную оборону.

"Это, безусловно, один из вопросов, которые мы обсуждаем, и на то есть веские причины", - уточнил политик.

Ранее СМИ писали, что Германия рассматривает возможность закупки у Израиля системы ПРО Arrow 3. Называется сумма в 2 миллиарда евро.

Прежде Шольц объявил о планах ФРГ увеличить расходы на оборону. В бюджет будут добавлены на эти цели 100 миллиардов евро.

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