Путин поручил скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки

Изменения начнут действовать 1 апреля

Президент России Владимир Путин дал поручение скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер выдаваемых по этой программе кредитов. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщила пресс-служба Кремля.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства 26 марта. Кабмину поручается скорректировать условия льготной ипотечной программы, действующей до 1 июля 2022 года.

При этом должны остаться неизменными условия льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, программы "Дальневосточная ипотека" и программы предоставления ипотечных кредитов на строительство или приобретение жилья в сельских агломерациях.

Срок исполнения указанного поручения — 15 мая 2022 года. Ответственным за исполнение назначен глава федерального правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кремля.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин предложил сохранить все льготные ипотечные программы, но поднять ставку с 7% до 12% и увеличить максимальную сумму кредита: для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области — до 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн.

Глава государства поддержал это предложение.

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