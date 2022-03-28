Подразделения ДНР продолжают бои за освобождение Мариуполя

От российской армии они получили подкрепление бронетехникой

Российские вооружённые силы продолжают наступление на Украине. За сутки новыми точными ударами уничтожены ключевые объекты украинской военной инфраструктуры. Среди них склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Группировка войск ЛНР овладела двумя населёнными пунктами. Подразделение ВДВ России совершило марш в Киевской области.

Считанные секунды - и дрон-разведчик ВСУ сбит. А вскоре среди трофеев оказывается и ударный беспилотник. Оба аппарата были своевременно обнаружены российскими средствами ПВО.

Совершив многокилометровый марш, в том числе с форсированием водных преград по понтонным переправам, российские подразделения сейчас недалеко от Киева. Прежде всего разворачивают мобильные комплексы спутниковой связи, позволяющие обеспечить круглосуточный и высококачественный обмен информацией между пунктами управления и частями.

Следом оперативно подтягиваются подразделения материально-технического обеспечения или, проще говоря, "тылы". Сопровождение колонн на земле обеспечивают бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", а в воздухе - вертолеты Ка-52 и Ми-8.

"Цель у нас - сопровождение и прикрытие наземных колонн, перевозка материальных средств, личного состава и имущества. Стараемся обходить противника, по минимуму находиться в зоне поражения", - сообщил Константин, командир вертолета.

Армейские колонны доставляют продовольствие не только подразделениям российской армии, но и жителям освобождённых территорий. А еще - медикаменты и питьевую воду. Все это сейчас крайне необходимо людям. По решению правительства России, нуждающимся также начали выдавать единовременные выплаты. В первую очередь по 10 тысяч рублей получают инвалиды и остро нуждающиеся семьи.

На базе сельских администраций работу организовали сотрудники российского МЧС. Из полутора тысяч подавших заявление на выплаты деньги получили уже 900 человек.

Подразделения Народной милиции ДНР продолжают бои за полное освобождение Мариуполя. От российской армии они получили подкрепление бронетехникой.

Народная милиция в Донбассе ведет наступление по всему фронту, ежедневно продвигаясь на несколько километров.

"В течение суток 27 марта оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 36 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, два зенитных ракетных комплекса, одна установка реактивной системы залпового огня, три склада боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов, и 23 района сосредоточения украинской боевой техники", - сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

А вот эти кадры вряд ли покажут западные СМИ - в Мариуполе российский морской пехотинец спасает пожилого мужчину их охваченной огнем квартиры.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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