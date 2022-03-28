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Кардиохирурги спасли пострадавшего в спецоперации российского военного

12:18
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Младший сержант Сергей Гузнеков получил серьезное ранение

Примеры мужества, доблести и отваги. В Минобороны рассказали о подвигах героев, которые отличились в ходе спецоперации по защите Донбасса. А в подмосковном Красногорске кардиохирурги госпиталя имени Вишневского провели уникальную операцию. Они спасли жизнь военному, который получил серьёзное ранение. Врачи удалили из сердечной мышцы трёхсантиметровый осколок.

Через час после операции Сергей уже в сознании. Но даже  в такие минуты думает не о себе. "Всем привет родным и близким передаю. Не переживайте, со мной все нормально". – заявил младший сержант Сергей Гузнеков.

Он получил тяжелейшее ранение в бою. Вместе с сослуживцами попал под минометный  обстрел.  Трехсантиметровый осколок разорвал грудную клетку, прошел через легкое и вонзился прямо в сердце. Младший сержант был на волоске от смерти.

"Был ушиб сердца этим осколком, и осколок находился в том месте, где он постоянно травмировал правое предсердие, в любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, кровотечение и на этом все бы завершилось", - заявил Александр Лищук, начальник кардиохирургического центра, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России.

Но у врачей были другие планы. Кардиохирурги  госпиталя имени Вишневского Минобороны России провели уникальную  операцию. За 45 минут им удалось спасти молодое сердце. В "гибридной операционной", где одновременно располагается и диагностический центр, хирурги точно локализовали  место нахождения осколка и быстро извлекли его. Сергей после реабилитации планирует снова вернуться в строй.

Сержант Алексей Архипов тоже попал под обстрел при выполнении задачи по поддержке российского воздушного десанта. Но избежал ранения. Он уничтожил 4 боевых машины пехоты, 7  автомобилей противника, обеспечив продвижение наших войск.

Подполковник Антон Поляков с первых дней спецоперации возглавляет сводный мотострелковый батальон. Он  отвечает  за безопасность в пути следования российских военных. За все это время Антон Поляков сопроводил 26 транспортных колонн, защищая от нападения со стороны противника.

Десантно-штурмовая группа капитана Александра Савченко обнаружила скрытые позиции националистов в районе одного из населённых пунктов. Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт, танк, 2 боевых машины пехоты, 2  минометных расчета, оружие, боеприпасы  и 18 националистов. Боевая задача была выполнена без потерь.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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