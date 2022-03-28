Европейцам посоветовали экономить из-за последствий санкций

Рост цен на электроэнергию неизбежен

Отчаянные попытки уменьшить зависимость от российских энергоносителей предпринимают в Европе. Руководство Германии убеждает соотечественников не волноваться. Но в СМИ предрекают дальнейший рост цен и публикуют советы, как экономить на самых привычных вещах. За сохранение диалога с Москвой выступает французский президент, косвенно осудивший агрессивную антироссийскую риторику Джо Байдена.

На узкой улице длинная вереница внедорожников – это Джо Байден приехал на воскресную службу в Церковь Святой Троицы. Первое появление перед прессой после скандальной речи в Варшаве, где хозяин Белого дома оскорбительно отозвался о российском лидере и заявил, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Журналисты требуют разъяснений.

Накануне слова Байдена вынужден был объяснять госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с визитом в Израиль.

"Что касается невероятно мощной речи президента, я думаю, что Белый дом подчеркнул, что президент Путин просто не может участвовать в агрессии против Украины или кого-либо еще. Как вы знаете, у нас нет стратегии смены режима ни в России, ни в каких-то других странах", - заявил Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

С агрессивной риторикой Байдена не согласны в Париже. Французский лидер вынужден объяснять очевидное: почему оскорбления – недостойное поведение, к тому же ведущее к обострению противоречий.

"Я думаю, что в первую очередь мы должны придерживаться фактов, а затем мы должны сделать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я не буду использовать такого рода формулировки, потому что я все еще разговариваю с президентом Путиным", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В отличие от французского коллеги, немецкий лидер Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD признал, что не считает слова Байдена ошибкой: "Он сказал, что сказал". Также канцлер заявил, что уже в этом году Берлин попытается уйти от российского импорта угля и нефти. И еще раз четко обозначил: Германия против введения миротворцев НАТО на Украину.

"Мы не участвуем в боевых действиях в этой стране. Также мы выступаем против установления бесполётной зоны над Украиной. Самый важный инструмент - санкции. И это самые жёсткие ограничения, которые когда-либо применялись к России", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

О том, чем эти ограничения обернутся для рядовых европейцев, рассуждают журналисты издания The Local. В условиях неизбежного роста цен на электроэнергию дают советы, как сэкономить.

"Нужно просто выработать полезные привычки: выключать свет в комнате, когда вас там нет, отключать бытовую технику, развешивать вручную одежду для просушки", - пишет издание.

Обещания США завалить Европу сжиженным газом вместо российского – миф, приходят к выводу колумнисты издания Politico. Вашингтон обещает поставлять 15 миллиардов кубометров топлива. В перспективе этот объем якобы может вырасти до 50 миллиардов. Но проблема в том, что у России страны ЕС закупают втрое больше. Однако даже малые партии сжиженного топлива придется буквально отвоевывать у азиатских потребителей.

"Руководители отрасли СПГ, собравшиеся в Техасе в начале этого месяца, предупредили, что погода будет играть важную роль в определении того, куда направляются грузы, и что резкое похолодание может привести к тому, что азиатские страны будут цепляться за обещанное топливо", - говорится в статье.

Чтобы остановить рост цен на бензин, США и Европа настойчиво обращаются к ближневосточным экспортерам сырья. Но ответ неутешительный. Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что российская нефть необходима рынкам - ни один производитель не может заменить её добычу.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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