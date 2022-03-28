Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких регионов

Непогода испытывает на прочность жителей сразу нескольких российских регионов. На Ставрополье обрушилась пылевая буря - без света остались почти 40 тысяч человек. В Приморье из-за гололедицы участились случаи ДТП. А на Камчатке военные помогают ликвидировать последствия снежного циклона. Высота заносов там выросла до двух метров.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.

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