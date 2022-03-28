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ВС России за сутки сбили четыре Су-24 и один Су-27 ВСУ

10:17
  • понедельник
  • 28 марта 2022

С начала спецоперации уничтожены 308 беспилотников, 1713 танков и 170 РСЗО Украины

Министерство обороны сообщило в понедельник утром, что группировка войск ВС России вышла к южным окраинам Новоселовки, вклинившись на два километра вглубь обороны 95-ой десантно-штурмовой бригады украинских вооруженных сил.

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За сутки уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов, над Черниговской областью сбиты четыре украинских самолета Су-24, а в районе Краматорска - истребитель Су-27.

Кроме того, в районе аэродрома в Херсонской области в воздухе сбиты пять ракет украинской реактивной системы залпового огня "Смерч".

С начала спецоперации ВС России уничтожили 308 беспилотников, 1713 танков и 170 РСЗО Украины.

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