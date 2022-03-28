"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера

В столице дует очень сильный ветер

В Москве и Подмосковье продлили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Введенный накануне уровень опасности продлили до 18:00 29 марта, передает агентство "Москва". Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

"Желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении Гидрометцентра.

В понедельник, 28 марта, ожидается облачная погода с осадками и сильным ветром. Столбик термометра покажет от 3 до 5°С тепла.

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