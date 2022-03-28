В Москве отметили праздник Новруз

В столице прошел концерт

Символ прихода весны и начала новой жизни. В Москве концертом отметили один из древнейших праздников Новруз, который является частью культуры многих народов в нашей стране и за рубежом.

Мероприятие, как и в прошлом году, транслировали в онлайн-формате - посмотреть шоу мог любой желающий. Яркие национальные костюмы, танцы, музыка - на одной сцене выступили разные творческие коллективы. Новруз отмечают в столице уже в 16-й раз. Праздник включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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