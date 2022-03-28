Минобороны России нашло доказательства причастности Пентагона к работе таких лабораторий на Украине

В мире насчитывается более 300 биологических лабораторий, деятельность которых осуществляется при финансировании Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В ходе ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского Попова отметила, что имеются зоны, где высока концентрация лабораторий США — и военных, и гражданских.

По словам руководителя Роспотребнадзора, пока готовили слайды для ее презентации, количество биолабораторий при финансировании Соединенных Штатов возросло с более чем 200 до более 300, сообщает РИА Новости.

В ходе спецоперации по защите республик Донбасса российские военные обнаружили на Украине документальные подтверждения программы создания биологического оружия при участии США. Затраты Пентагона на эти цели на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов.

В биолабораториях на Украине, в частности, реализовывали проекты по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

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