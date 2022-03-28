ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор назвал число биолабораторий с финансированием США

10:47
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Минобороны России нашло доказательства причастности Пентагона к работе таких лабораторий на Украине

В мире насчитывается более 300 биологических лабораторий, деятельность которых осуществляется при финансировании Соединенных Штатов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Кремль потребует объяснений о причастности сына Байдена к биолабораториям

В ходе ежегодного Всероссийского конгресса по инфекционным болезням имени академика Покровского Попова отметила, что имеются зоны, где высока концентрация лабораторий США — и военных, и гражданских.

По словам руководителя Роспотребнадзора, пока готовили слайды для ее презентации, количество биолабораторий при финансировании Соединенных Штатов возросло с более чем 200 до более 300, сообщает РИА Новости.

В ходе спецоперации по защите республик Донбасса российские военные обнаружили на Украине документальные подтверждения программы создания биологического оружия при участии США. Затраты Пентагона на эти цели на Украине и в Грузии составили 1,6 млн долларов.

В биолабораториях на Украине, в частности, реализовывали проекты по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Биолаборатория
Биолаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.