Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

По ДНР стало "прилетать" меньше снарядов

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире канала "Россия 24", что со стороны ВСУ стало "прилетать" меньше снарядов.

"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", - отметил спикер.

Он добавил, что на некоторых участках продвижение сил ДНР "идет быстрее, чем раньше".

Кроме того, по словам Басурина, цель боевых действий в Мариуполе - обеспечить безопасность для жителей, сохранить инфраструктуру.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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