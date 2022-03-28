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Басурин: у украинских военных заканчиваются боеприпасы

10:56
  • понедельник
  • 28 марта 2022

По ДНР стало "прилетать" меньше снарядов

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире канала "Россия 24", что со стороны ВСУ стало "прилетать" меньше снарядов.

"Вроде бы сейчас количество боеприпасов начинает прилетать меньше. Я уже как-то говорил, что запас у них заканчивается", - отметил спикер.

Он добавил, что на некоторых участках продвижение сил ДНР "идет быстрее, чем раньше".

Кроме того, по словам Басурина, цель боевых действий в Мариуполе - обеспечить безопасность для жителей, сохранить инфраструктуру.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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