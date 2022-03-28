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Валдис Пельш ответил на слухи о госпитализации

10:58
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Появились сообщения о проблемах шоумена с сердцем

Информация о госпитализации телеведущего и шоумена Валдиса Пельша не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал представитель телезвезды Александр Качан.

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что Пельш якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако Качан опроверг информацию о госпитализации, заявив, что шоумен "жив-здоров, с ним все в порядке", сообщает АГН "Москва".

Сам Пельш объяснил ТАСС, что проходил плановый осмотр, а слухи о госпитализации пошли из-за того, что "просто иногда для этого нужно отключить телефон".

Валдис Пельш призвал поклонников не волноваться и заверил их, что "все хорошо".

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