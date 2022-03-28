Валдис Пельш ответил на слухи о госпитализации

Появились сообщения о проблемах шоумена с сердцем
Информация о госпитализации телеведущего и шоумена Валдиса Пельша не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал представитель телезвезды Александр Качан.
В ряде средств массовой информации появились сообщения, что Пельш якобы попал в больницу из-за проблем с сердцем. Однако Качан опроверг информацию о госпитализации, заявив, что шоумен "жив-здоров, с ним все в порядке", сообщает АГН "Москва".
Сам Пельш объяснил ТАСС, что проходил плановый осмотр, а слухи о госпитализации пошли из-за того, что "просто иногда для этого нужно отключить телефон".
Валдис Пельш призвал поклонников не волноваться и заверил их, что "все хорошо".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"