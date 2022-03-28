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Путин дал поручения по переводу в рубли расчетов за газ

11:03
  • понедельник
  • 28 марта 2022

У Москвы подорвано доверие к иностранной валюте

Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли до 31 марта 2022.
Глава ЕК сочла расчеты за газ в рублях попыткой России обойти санкции

Документ опубликован в понедельник, 28 марта, на сайте Кремля. Глава государства ожидает доклад от правительства, Центробанка и компании "Газпром".

Платить в рублях будут те страны, которые ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц, говорится в сообщении.

23 марта Путин в ходе совещания с членами правительства заметил, что решение ряда недружественных стран о заморозке российских активов "перечеркнуло доверие" к валютам этих стран.  

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов отметил, что рублевые расчеты за газ никак не отразятся на нефтегазовых доходах: бюджет России будет получать их столько же, сколько получал.

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