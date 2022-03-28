Путин дал поручения по переводу в рубли расчетов за газ

У Москвы подорвано доверие к иностранной валюте

Президент России Владимир Путин поручил реализовать меры по переводу расчетов за газ на рубли до 31 марта 2022.

Документ опубликован в понедельник, 28 марта, на сайте Кремля. Глава государства ожидает доклад от правительства, Центробанка и компании "Газпром".

Платить в рублях будут те страны, которые ввели санкции в отношении российских физических и юридических лиц, говорится в сообщении.

23 марта Путин в ходе совещания с членами правительства заметил, что решение ряда недружественных стран о заморозке российских активов "перечеркнуло доверие" к валютам этих стран.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов отметил, что рублевые расчеты за газ никак не отразятся на нефтегазовых доходах: бюджет России будет получать их столько же, сколько получал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"