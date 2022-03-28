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Эксперты объяснили снижение заболеваемости COVID-19 при смене штаммов

11:19
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Доля "стелс-омикрона" продолжает расти

В России наблюдается снижение показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией несмотря на то, что идет смена вариантов COVID-19. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
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Как заявил руководитель ведомства Василий Акимкин, несмотря на смену сублиний COVID-19, специалисты фиксируют сокращение количества тяжелых случаев и тяжести течения заболевания, а также госпитализаций.

Эксперт объяснил это тем, что, скорее всего, во многом сегодня течение заболевания, в структуре которого сейчас доминирующую позицию заняла линия ВА.2, проходит в бессимптомном формате, сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен практически во всех регионах России. Доля "стелс-омикрона" продолжает расти, в то же время резкого подъема заболеваемости COVID-19 не наблюдается.

Как заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко, рост числа случаев заболевания "стелс-омикроном" в Москве возможен, однако к серьезному увеличению нагрузки на систему здравоохранения это вряд ли приведет.

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