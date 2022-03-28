Попова напомнила, что пандемия еще не завершилась

Ситуацию пока нельзя назвать локализованной

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила в понедельник, что эпидемия коронавируса в России пока не закончилась.

"Хочу сказать, что ничто еще не закончилось. Ситуацию локализованной и завершенной сегодня считать нельзя", - приводит слова Поповой ТАСС.

Спикер добавила, что увеличение коэффициента распространения коронавируса наблюдается в регионах, где противоэпидемические меры чрезмерно ослаблены.

В прошлую пятницу оперштаб сообщил, что за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился с 51,7% до 49,7%. Полный цикл вакцинации провели 85 335 022 раза.

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