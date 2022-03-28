Программа бесплатного переобучения стартовала в России

Программа действует в рамках национального проекта "Демография"

В понедельник, 28 марта, в России начала действовать федеральная программа бесплатного переобучения граждан. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Программа предназначена для россиян, испытывающих трудности в поиске работы. Им предлагается более 23 тысяч образовательных программ, для каждого региона набор программ сформирован с учетом потребностей локального рынка труда.

В настоящее время запись на переобучение на портале "Работа в России" доступна россиянам предпенсионного возраста, гражданам от 50 лет и старше, молодым мамам в декрете, неработающим мамам дошкольников и ряду других категорий.

В Минтруда анонсировали открытие в ближайшее время записи для всех россиян, которые находятся под риском увольнения, а также для всех безработных — независимо от их возраста, сообщает РИА Новости.

В феврале российское правительство приняло решение расширить программу бесплатного переобучения граждан. Как уточнил глава кабмина Михаил Мишустин, в 2022 году в программе переобучения смогут принять участие почти 150 тысяч россиян.

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