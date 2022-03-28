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Heineken передаст бизнес в России новому владельцу

11:35
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Работникам сохранят заработную плату

Пивоваренная компания Heineken заявила о передаче российского бизнеса другому владельцу из-за ситуации на Украине.

Об этом заявили в пресс-службе компании. После завершения сделки Heineken прекратит свое присутствие в России. Компания не ждет прибыли от передачи бизнеса. 

"Владение бизнесом Heineken в России больше не является устойчивым и нежизнеспособным в текущих условиях", - говорится в сообщении.

Heineken гарантировала сохранение заработной платы для всех российских сотрудников до конца 2022 года.

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