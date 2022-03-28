Бочкарев: Более 570 тыс. кв м жилья построят по программе реновации на месте демонтированных домов

В Москве демонтировано 85 старых зданий

Новостройки общей площадью более 570 тысяч квадратных метров планируется возвести по программе реновации на месте демонтированных к настоящему моменту старых домов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил заммэра, с момента старта программы реновации на территории города демонтировано 85 старых зданий в десяти административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что с начала 2022 года пять зданий было снесено, еще 85 находятся в процессе подготовки к демонтажу.

Больше всего полностью расселенных и демонтированных домов – на западе Москвы (19), в Юго-Западном и Троицком и Новомосковском административных округах (18 и 15 соответственно).

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобраны 543 стартовые площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

1 марта сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще десять новых стартовых площадок в разных районах столицы. Предполагается построить более 190 тысяч квадратных метров жилья и расселить 38 старых домов.

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