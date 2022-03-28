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Бочкарев: Более 570 тыс. кв м жилья построят по программе реновации на месте демонтированных домов

11:41
  • понедельник
  • 28 марта 2022

В Москве демонтировано 85 старых зданий

Новостройки общей площадью более 570 тысяч квадратных метров планируется возвести по программе реновации на месте демонтированных к настоящему моменту старых домов. Об этом в понедельник, 28 марта, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Собянин рассказал о программе реновации в Гольянове

Как отметил заммэра, с момента старта программы реновации на территории города демонтировано 85 старых зданий в десяти административных округах столицы. Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что с начала 2022 года пять зданий было снесено, еще 85 находятся в процессе подготовки к демонтажу.

Больше всего полностью расселенных и демонтированных домов – на западе Москвы (19), в Юго-Западном и Троицком и Новомосковском административных округах (18 и 15 соответственно).

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации подобраны 543 стартовые площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

1 марта сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации еще десять новых стартовых площадок в разных районах столицы. Предполагается построить более 190 тысяч квадратных метров жилья и расселить 38 старых домов.

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Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Андрей Бочкарёв
Андрей Бочкарёв
Переселение по программе реновации
Переселение по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
Дом построенный по программе реновации
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