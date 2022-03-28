ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров сообщил о формировании многополярного миропорядка

12:15
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Этот процесс невозможно остановить

Россия не оказалась в полной изоляции, у нашей страны много зарубежных партнеров.
Лавров назвал цель Запада в противостоянии с Россией

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Про изоляцию пишут те, кто смирился с диктатурой Запада. 

"Сейчас пришла другая эпоха - объективная эпоха формирования многополярного миропорядка", - заметил глава МИД.

Появляются новые центры экономического роста и политического влияния. Сейчас это - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Они тоже желают участвовать в формировании международной повестки и отстаивать свои права.

"Этот процесс невозможно остановить, потому что по большому счету многополярность - это отражение реально существующей культурно-цивилизационной множественности", - подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
Глава МИД России Сергей Лавров держит глобус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.