Этот процесс невозможно остановить

Россия не оказалась в полной изоляции, у нашей страны много зарубежных партнеров.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Про изоляцию пишут те, кто смирился с диктатурой Запада.

"Сейчас пришла другая эпоха - объективная эпоха формирования многополярного миропорядка", - заметил глава МИД.

Появляются новые центры экономического роста и политического влияния. Сейчас это - Китай, Индия, Бразилия, ЮАР. Они тоже желают участвовать в формировании международной повестки и отстаивать свои права.

"Этот процесс невозможно остановить, потому что по большому счету многополярность - это отражение реально существующей культурно-цивилизационной множественности", - подчеркнул министр (цитата по ТАСС).

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