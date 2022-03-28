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Суд разъяснил россиянам порядок использования Facebook и Instagram

12:19
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Владеющая соцсетями компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Юридические и физические лица не ограничиваются в действиях по использованию программных продуктов компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России), если указанные лица не принимают участие в запрещенной законом деятельности. Об этом говорится в решении Тверского суда Москвы, опубликованном в понедельник, 28 марта.
Суд в Москве отказался прекратить дело в отношении Meta

21 марта официально вступило в силу решение суда, в соответствии с которым Meta признана экстремистской организацией. Это решение было принято по иску Генпрокуратуры, поданному после разрешения Meta распространять в своих соцсетях призывы к насилию над россиянами, в том числе российскими военнослужащими.

Суд установил, что под видом коммерческой деятельности по реализации соцсетей компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации.

Принадлежащие Meta соцсети Facebook и Instagram запрещены в России за экстремистскую деятельность. При этом в решении Тверского суда уточняется, что граждане России могут пользоваться данными программными продуктами, если не осуществляют экстремистскую деятельность, сообщает "Интерфакс".

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