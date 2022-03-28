Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

Прямо сейчас такой формат был бы контрпродуктивен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

При этом глава внешнеполитического ведомства уточнил, что прямо сейчас такая встреча для обмена мнениями была бы контрпродуктивна. Как объяснил Лавров, встреча Путина и Зеленского будет нужна, как только появится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам, которые обсуждают делегации двух стран.

По словам Лавров сказал, что переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра" в Стамбуле в очном формате.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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