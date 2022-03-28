ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского

12:19
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Прямо сейчас такой формат был бы контрпродуктивен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник, что Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Лавров сообщил о формировании многополярного миропорядка
Зеленский назвал условие обсуждения статуса Крыма и Донбасса

При этом глава внешнеполитического ведомства уточнил, что прямо сейчас такая встреча для обмена мнениями была бы контрпродуктивна. Как объяснил Лавров, встреча Путина и Зеленского будет нужна, как только появится ясность по развязке по всем ключевым для России вопросам, которые обсуждают делегации двух стран.

По словам Лавров сказал, что переговоры России и Украины возобновятся "сегодня-завтра" в Стамбуле в очном формате.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.