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Девушка открыла стрельбу в детсаду Красноярска

12:34
  • понедельник
  • 28 марта 2022

Никто не пострадал

В Красноярске 20-летняя девушка открыла стрельбу в детском саду.

Инцидент произошел днем 28 марта в здании детского сада № 31 на улице Менжинского. Девушка принесла в учреждение ружье и выстрелила один раз в стену. Ее задержал один из работников детского сада.

Злоумышленницу доставили в отдел полиции, мотивы ее поступка выясняются. На месте стрельбы работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, пострадавших нет. 

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