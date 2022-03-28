Девушка открыла стрельбу в детсаду Красноярска

Никто не пострадал
В Красноярске 20-летняя девушка открыла стрельбу в детском саду.
Инцидент произошел днем 28 марта в здании детского сада № 31 на улице Менжинского. Девушка принесла в учреждение ружье и выстрелила один раз в стену. Ее задержал один из работников детского сада.
Злоумышленницу доставили в отдел полиции, мотивы ее поступка выясняются. На месте стрельбы работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на МВД, пострадавших нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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